إجتماع تحضيري للملتقى الرابع للاتحادات العربية

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإجتماع التحضيري الأول للملتقى الرابع للاتحادات العربية - والذي يضم مايقرب من خمسة وأربعين اتحادا نوعيا متخصصا - لبحث ترتيبات موعد ومكان وجدول أعمال الملتقي الرابع والمقرر أن يستضيفه كلا من إتحاد المبدعين العرب وإتحاد قيادات المرأة العربية .

حضر الاجتماع وزير مفوض/ محمد خير مدير إداراة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية،وسمر فايق مسؤل ملف الاتحادات بالجامعة وأحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، و نرمين سليم مدير عام اتحاد الإعلاميين العرب ،والدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام اتحادات قيادات المرأة العربية و الدكتورة صباح الحكيم المتحدث الرسمي لاتحاد قيادات المرأة .

وناقش الاجتماع جدول الأعمال المقترح للملتقى الرابع للاتحادات العربية والقضايا الهامة التي سيتم التركيز عليها والموعد المناسب لانعقاده وعدد الوفود المشاركة في الملتقى الذي أطلقته الجامعة العربية عام ٢٠١٧ برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

ويقول الاذاعي أحمد نور رئيس اتحادي الاعلاميين العرب و المبدعين العرب ان هذا الملتقى يعتبر البوابة الرسمية لمنظومة الاتحادات العربية المعتمدة والتي تعمل تحت منظومة العمل العربي المشترك ، وقد تم تحديد اجتماعا سنويا لهذا الملتقى ، ومن المقرر ان يستضيف الدورة الرابعة للمنتدي هذا العام كل من اتحاد المبدعين العرب و اتحاد قيادات المرأة العربية وسيكون من ضمن أولوياتها كيفية مساندة الدول العربية المنكوبة ، وبعض القضايا العربية الأخري فى مختلف المجالات.