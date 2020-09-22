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العراق يسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-22 18:53 تبليغ
العراق يسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العراق يسجل 4724 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة العراقية، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء ، بتسجيل 57 حالة وفاة جديدة، مما رفع اجمالى حالات الوفاة إلى 8682، فيما تم تسجيل 3682 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 261757 حالة، وبلغ عدد المصابين فى المستشفيات 57141 مصابا، منهم 546 فى العناية المركزة.

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