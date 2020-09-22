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فيديو.. ملك الأردن : حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-22 19:49 تبليغ
فيديو.. ملك الأردن : حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية
فيديو.. ملك الأردن : حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية
قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، إن أى تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى يجب أن تستند إلى حل الدولتين، مشددًا على أهمية أن يضمن ذلك الحل قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. 

وفى كلمته أمام الدورة الـ 75 للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، نوه الملك عبد الله الثانى إلى أنه لا يمكن معالجة تداعيات جائحة إلا بإعادة تشكيل نظام العولمة، مضيفًا أن تلك الجائحة كشفت نقاط الضعف والتصدعات فى النظام العالمى.  

كما أوضح العاهل الأردنى، أن العالم يواجه جملة من التحديات، وفى مقدمتها قضايا اللاجئين والفقر باعتبارهما تحد يعوق التنمية فى أكثرية بلدان العالم. 

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