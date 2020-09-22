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عمان : الشركة التى شملتها عقوبات لانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ليست أردنية

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-22 19:50 تبليغ
عمان : الشركة التى شملتها عقوبات لانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ليست أردنية
عمان : الشركة التى شملتها عقوبات لانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ليست أردنية
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، أن شركة "ميد ويف" ليست أردنية، وهى الشركة التى طالتها عقوبات الاتحاد الأوروبى بسبب انتهاك حظر بيع الأسلحة فى ليبيا، إلى جانب شركة تركية وأخرى كازاخستانية. 

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، فى بيان رسمى، إن "هذه الشركة ليست شركة أردنية، وغير مسجلة فى الأردن، ولا وجود لها على الأراضى الأردنية".

وأضاف الفايز، أنه "تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر للشركة فى عمان حسب العنوان الوارد فى الوثائق الأممية، وتبين أنه لا وجود لهذه الشركة فيه"، لافتًا إلى أنه "سيتم إرسال جميع المعلومات التى تفند ادعاء وجود مقر للشركة فى عمان، وكامل المعلومات التى تظهر أنها ليست مسجلة فى الأردن، ولا تعمل فى أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية".

وأكد متحدث الخارجية الأردنية أن "الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدم إجابات كاملة عن الأسئلة التى وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية، وأجاب جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التى وردت إلى الأردن رسميًا".

وأعلن الاتحاد الأوروبى، أمس الإثنين، فرض عقوبات تشمل ثلاث شركات، قال إنها تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة فى انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الاتحاد، إن شركة "أفراسيا" للشحن التركية تشغل سفينة تسمى "جيركين"، والتى انتهكت حظر الأسلحة، لاسيما فى الفترة بين مايو ويونيو 2020. 

أما الشركتان الأخريان المشمولتان ضمن العقوبات، فهما شركة طيران "سيجما" الكازاخستانية للشحن وشركة "ميد ويف" للشحن التى قال إنها أردنية.

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