العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن سبيل تحقيق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة "على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام".

واعتبر الصفدي أن الحاجة للعمل المتعدد الأطراف على أساس القانون الدولي "أشد إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح وزير خارجية الأردن: "الانتهاكات المستمرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ما تزال تقوض مصداقية عمل منظمتنا. جهودنا المستهدفة تحقيق السلام العادل تواجه عقبات غير مسبوقة. السلام العادل خيارنا الاستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية".

ودعا الأردن عبر الصفدي دول العالم إلى الاستجابة لنداء الأونروا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتوفير الإمكانيات التي تحتاجها المنظمتان لتقديم خدماتهمها.