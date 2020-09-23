يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسى .. اجتماع جنيف حول ليبيا أكتوبر المقبل

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، أمس، عن رفع حالة القوة القاهرة فى ميناء الزويتينة النفطى، شرق البلاد، بعد إجراء تقييم أمنى للوضع فى الميناء والحقول المتصلة به. وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات فى مينائى الحريقة والبريقة فى أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية فى ليبيا. وأوضحت المؤسسة أنها تعكف على تقييم الوضع الأمنى فى موانى وحقول نفطية أخرى.

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