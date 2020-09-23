للتفرغ لـ إحياء ليبيا.. النايض يتخلى عن صفته مبعوثا لرئيس البرلمان

أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، الثلاثاء، تخليه عن صفة مبعوث رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح مرجعا ذلك إلى عدد من الظروف الاستثنائية، بعد أن جرى تكليفه بها فى 30 يونيو الماضى، أبرزها التفرغ لتكتل إحياء ليبيا والاستعداد للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات تتطلب تفرغا كاملا وعملا حثيثا.





وقال عارف النايض فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب الليبى، إنه تشرف بتكليفه مبعوثا له إلى عدة دول ومنظمات دولية، مشيرًا إلى إنجاز جميع المهام المنوطة به حسب المستطاع، كما جرى تنسيق حزمة من الاتصالات واللقاءات والمساعى الدولية والدبلوماسية الناجحة، كان آخرها التواصل مع جمهورية اليونان ومملكة السويد استعدادا لمداولات مجلس الاتحاد الأوربى.

وذكر رئيس تكتل إحياء ليبيا أن أسباب الاستقالة هى:

- عدم خلط أو لبس أو تضارب مصالح فيما يخص مشاركات رئاسة وأعضاء تكتل إحياء ليبيا فى الحوارات الليبية السياسية والاجتماعية المتعددة التى نشارك فيها، لأننا لا نمثل إلا أنفسنا ورؤيتنا السياسية والاقتصادية والإنسانية لليبيا.

- وجوب تركيز تكتل إحياء ليبيا على خدمة وتدريب الشباب المشتركين فى رؤية (إحياء ليبيا)، والراغبين خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة على أساس تلك الرؤية الشبابية المنشورة على الموقع الإلكترونى وهذا يتطلب تفرغا كاملا وعملا حثيثا، مؤكدا ضرورة الإعداد العاجل للانتخابات الرئاسية المباشرة، والتى نراها حلا أمثلا وضروريا لأزمة الشرعيات والتمديدات فى ليبيا.

- ضرورة الإعداد العاجل للانتخابات الرئاسية المباشرة، والتي تمثل حلا أمثل وضروريا لأزمة الشرعيات والتمديدات في ليبيا. علما بأن الانتخابات الرئاسية تم الاتفاق بشأنها وإقرارها بموجب القرار الساري رقم 5 لسنة 2014 لبرلمانكم الموقر، وكل تفاصيلها وتفاصيل صلاحيات الرئاسة جاهزة بموجب مقررات (لجنة فبراير)، ولكن للأسف تمت المماطلة بشأنها مرارا وتكرارا، رغم اتفاق جميع الأطراف على إجرائها في ديسمبر 2018 في (مؤتمر باريس).

ودعا النايض رئيس البرلمان الليبى لمواجهة كل صفقات المحاصصة والاقتسام، وبتركيز جميع جلسات الحوار الليبى المقبلة فقط على آليات وتواقيت إرجاع الأمانة إلى صاحب الأمانة، وهو الشعب الليبى، ليتجه إلى صناديق الاقتراع عاجلا غير آجل ويختار رئيسا لليبيا الواحدة الموحدة، بالاقتراع المباشر والمراقب دوليا، بحسب مقررات لجنة فبراير كما أقر القرار الواجب التنفيذ رقم 5 لسنة 2014، وليفوض الشعب الليبى من يشاء لخدمة تلك الأمانة فى المرحلة المقبلة، على حد قوله.