العراق .. حملة تفتيش للبحث عن مطلقى صواريخ كاتيوشا

وقال مصدر أمنى، إن "جهاز مكافحة الإرهاب شن حملة تفتيش فى منطقة الجادرية (الزوية) بحثاً عن مطلقى صواريخ كاتيوشا". وأضاف المصدر، أن "الجهاز قطع جميع المداخل الفرعية منذ الفجر وحتى الآن". وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت أمس الثلاثاء، سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء، بينما لم يتم تسجيل أى خسائر أو أضرار".

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