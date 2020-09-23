عاجل .. أنباء عن حريق بقاعدة أبو ستة البحرية فى طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، بورود أنباء عن حريق كبير فى قاعدة أبو ستة البحرية فى طرابلس، دون التطرق لتفاصيل أخرى.



أفادت وسائل إعلام ليبية، بورود أنباء عن حريق كبير فى قاعدة أبو ستة البحرية فى طرابلس، دون التطرق لتفاصيل أخرى. وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن النيران مشتعلة فى سفينة تحمل مواد متفجرة فى القاعدة.

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