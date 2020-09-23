إصابة وزيرة الهجرة العراقية بفيروس كورونا

وقال الناطق باسم الوزارة، على عباس وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة إيفان فايق وزيرة الهجرة بفيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أن حالتها مستقرة وإصابتها بالفيروس خفيفة حتى الآن".
يشار إلى، أن الإصابات بفيروس كورونا تزايدت بين المسؤولين والنواب فى العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة أشهر.
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