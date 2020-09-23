نص كلمة العاهل السعودى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشددت على انتهاجها فى محيطها الإقليمى والدولى سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعى المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى محيطها، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

جاء ذلك فى كلمة المملكة التى ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ــ عبر الاتصال ــ المرئى وفيما يلى نصها بحسب وكالة الأنباء السعودية: -

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

معالى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

معالى الأمين العام للأمم المتحدة

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

أود فى البداية أن أتقدم بخاص التهانى لمعالى السيد فولكان بوزكير، لانتخابه رئيساً للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنياً له النجاح فى أداء مهامه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لسلفه الدكتور تيجانى محمد باندى، رئيس الدورة السابقة على ما بذله من جهود كبيرة، ولا يفوتنى الإشادة فى هذا الإطار بالعمل المميز الذى يقوم به معالى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لرفع كفاءة عمل مؤسسات الأمم المتحدة، بما يحقق أهدافها ومقاصد ميثاقها.

السيد الرئيس .. الحضور الكرام :

أتحدث إليكم اليوم من أرض الرسالة، مهبط الوحى، وقبلة المسلمين، موجهاً إليكم رسالة نستند فيها إلى تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف، وثقافتنا العربية، وقيمنا الإنسانية المشتركة، ندعو فيها إلى التعايش والسلام والاعتدال، والتكاتف بين دول العالم وشعوبها فى مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة، التى تواجه عالمنا.

فالعالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً، يتمثل فى جائحة كورونا وآثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية، التى أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعاً لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية، وقد قامت المملكة بوصفها رئيساً لمجموعة دول العشرين بتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة فى شهر مارس الماضى، على مستوى القادة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنسانى والاقتصادى، وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ خمسمئة مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، والمملكة مستمرة فى الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها.

كما أن المملكة، من أكبر الدول المانحة فى مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، ولم تميز المملكة أحداً فى هذه الجهود على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ستة وثمانين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها إحدى وثمانون دولة.

الحضور الكرام :

إن بلادى منذ تأسيس هذه المنظمة كانت فى طليعة الدول الساعية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعملت دوماً ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات، ومحاولة تجنبها، ودعم الأمن والاستقرار، والنمو والازدهار، إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت، ولا تزال، من تحديات أمنية وسياسية كبرى تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها.

فقد عانت منطقتنا عقوداً طويلة من محاولة قوى التطرف والفوضى فرض سياساتها وتوجهاتها لإعادة صياغة حاضر دول المنطقة ومستقبلها، غير مكترثة لتطلعات شعوبها من نمو وازدهار وسلام، وقد اخترنا فى المملكة طريقاً للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، التى نطمح من خلالها أن يكون اقتصادنا رائداً ومجتمعنا متفاعلاً مع محيطه، مساهماً بفاعلية فى نهضة البشرية وحضارتها.

وتنتهج المملكة فى محيطها الإقليمى والدولى سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعى المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فى محيطها، ودعم الحلول السياسية للنزاعات، ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

الحضور الكرام:

لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووى، ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيرانى لهذه الجهود فى زيادة نشاطه التوسعى، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيرانى لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية.

واستمراراً لذلك النهج العدوانى، قام النظام الإيرانى العام الماضى باستهداف المنشآت النفطية فى المملكة، فى انتهاك صارخ للقوانين الدولية، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين، وبشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمى وأمن إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته فى استهداف المملكة بالصواريخ البالستية التى تجاوز عددها ثلاثمائة صاروخ وأكثر من أربعمئة طائرة بدون طيار فى انتهاك صارخ لقرارى مجلس الأمن 2216 و2231، ولقد علمتنا التجارب مع النظام الإيرانى أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف دولى حازم يضمن معالجة جذرية لسعى النظام الإيرانى للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية وتدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب.

الحضور الكرام:

إن تدخلات النظام الإيرانى فى اليمن من خلال انقلاب المليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، يعانى منها الشعب اليمنى الشقيق، وتشكل مصدراً لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى قيام تلك المليشيات بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسى فى اليمن، وعدم تجاوبها مع جهود التهدئة وآخرها إعلان التحالف فى شهر أبريل الماضى لوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة ولإتاحة الفرصة لتعزيز جهود مكافحة تفشى جائحة كورونا فى اليمن، حيث إنها لا زالت مستمرة فى استهداف المدنيين فى اليمن والمملكة.

ونؤكد أن المملكة لن تتهاون فى الدفاع عن أمنها الوطنى، ولن تتخلى عن الشعب اليمنى الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر فى تقديم الدعم الإنسانى للشعب اليمنى الشقيق، كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمنى الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

الحضور الكرام :

يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحدياً رئيسياً يواجههُ العالم بأسره، وقد نجحنا معاً خلال الأعوام القليلة الماضية فى تحقيق نجاحات مهمة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة، بما فى ذلك دحر سيطرة تنظيم داعش على الأراضى فى العراق وسوريا، من خلال جهود التحالف الدولى، كما نجحت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى توجيه ضربات مهمة لتنظيمى القاعدة وداعش فى اليمن.

إن تحقيق النجاح فى معركتنا ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدى بشكل شامل يتناول مكافحة تمويل الإرهاب، والفكر المتطرف. وقد قامت المملكة بدعم عدد من المؤسسات الدولية التى تساهم فى دعم الجهود المشتركة فى مواجهة هذا التحدى، حيث دعمت المملكة مركز الأمم المتحدة الدولى لمكافحة الإرهاب، بمبلغ مئة وعشرة ملايين دولار، وانشأت المركز العالمى لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما تستضيف المملكة المركز الدولى لاستهداف تمويل الإرهاب.

الحضور الكرام:

إننا فى المملكة انطلاقاً من موقعنا فى العالم الإسلامى نضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل فى حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، فالدين الإسلامى الذى جعل جريمة قتل نفس بشرية واحدة مساوياً لجريمة قتل الناس جميعاً، هو بلا شك براء من كل الجرائم النكراء والفظائع التى ارتكبتها باسمه قوى الإرهاب والتطرف.

إن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تجد بيئة خصبة للظهور والانتشار فى الدول التى تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً وانهياراً فى مؤسسات الدول، وعلينا إن أردنا أن ننتصر فى معركتنا ضد الإرهاب أن لا نتهاون فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان، وهى إيديولوجيات تسعى فى كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الفوضوية التدميرية بشعارات سياسية زائفة.

الحضور الكرام:

إن السلام فى الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجى، وواجبنا أن لا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربى الإسرائيلى يكفل حصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة وفى مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام فى الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل.

وإننا إذ نتابع بقلق التطورات فى ليبيا، وندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية فى ليبيا.

كما نؤيد الحل السلمى فى سوريا وخروج المليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السورى.

كما أننا نقف إلى جانب الشعب اللبنانى الشقيق الذى تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار فى مرفأ بيروت، ويأتى ذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابى التابع لإيران على اتخاذ القرار فى لبنان بقوة السلاح مما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبنانى الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابى من السلاح.

السيد الرئيس .. الحضور الكرام :

إننا ندعو من هذا المنبر إلى تكثيف الجهود والعمل الدولى المشترك لمواجهة التحديات الكبرى التى تواجه الإنسانية فى مجال التغير المناخى، ومكافحة الفقر والجريمة المنظمة، وانتشار الأوبئة، وغير ذلك من التحديات التى تستدعى تعزيز تعاوننا جميعاً للعمل نحو مستقبل مشرق، تعيش فيه الأجيال القادمة بأمن واستقرار وسلام.

أشكركم السيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.