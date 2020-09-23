عاجل.. انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف الدولى فى العراق

وتعرضت أرتال التحالف الدولى والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية فى العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذى هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.

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