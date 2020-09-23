أبو الغيط: الاهتمام بالتعليم فى صوره التقليدية لم يعد كافيا

وأكد أبو الغيط، وفقا لبيان صحفى، أن الاهتمام بالتعليم فى صوره التقليدية لم يعد كافيا، بل يتعين أن يقترن التعليم الجيد بالتدريب المستمر، وبتعزيز القدرة على التعلم الذاتى لدى الأفراد عبر سنوات العمر، وأن هذا ما يفرضه علينا الواقع الاقتصادى والتكنولوجى الجديد بكل ما ينطوى عليه من تحديات وتحولات.

وينشر موقع "دوت الخليج" نص كلمة الأمين العام، كالتالى:

معالى الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم فى المملكة العربية السعودية

أصحاب المعالى والسعادة وزراء التعليم فى الوطن العربي

معالى الدكتور/ مشعل السلمى

رئيس البرلمان العربى

معالى الدكتور/ محمد ولد أعمر

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

أصحاب المعالى والسعادة.. السيدات والسادة الحضور

يسعدنى أن أشارك معكم فى هذا الاجتماع الهام وأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تنظيم أعمال هذا الاجتماع، بالتنسيق مع مؤسستنا العريقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كما أثمن جهود البرلمان العربى فى إعداد وثيقة "تطوير التعليم فى العالم العربى"، وأتمنى أن تُكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق.

السيدات والسادة،

برغم كل ما تشهده منطقتنا من تحولات كبيرة، وتحديات خطيرة على أكثر من صعيد.. فإن اقتناعى ظل دائماً أن التعليم هو قضيتُنا الأولى.. هو الرهان على المستقبل.. وطوق النجاة الأهم من مُشكلات الحاضر.

إن التعليم هو عِماد النهضة الاقتصادية.. وهو وقودها ومحركها.. ذلك أن الاقتصاد فى هذا العصر يعتمد على المهارات والمعرفة.. بل إنه يعتمد على قدرة الأفراد على اكتساب المهارات وتطوير المعرفة عبر سنوات العمر.. فالمعارف تتجدد وتتضاعف، والمهارات المطلوبة لسوق العمل تتبدل بسرعة.. ومن يعجز عن مواكبة هذه التحولات المتسارعة يتقهقرويتأخر عن الركب.. أى أن الاهتمام بالتعليم فى صورته التقليدية لم يعد كافياً، بل يتعين أن يقترن التعليم الجيد بالتدريب المستمر، وبتعزيز القدرة على التعلم الذاتى لدى الأفراد عبر سنوات العمر.. هذا ما يفرضه علينا الواقع الاقتصادى والتكنولوجى الجديد بكل ما ينطوى عليه من تحديات وتحولات.

والتعليم ثانياً هو ركيزة الوعى.. والبنية الأساسية التى تقوم عليها الروح الوطنية والانتماء القومي.. وهنا؛ علينا أن نقف ونسائل أنفسنا ملياً عن العلاقة بين تدهور مناهج وجودة التعليم فى الكثير من هذه البلدان العربية، وبين ما تشهده منطقتنا من تجليات مختلفة للفكر الدينى المتطرف.. وما أدى إليه انتشار هذا الفكر من تصدعات فى الجدار الوطنى .. ومن شروخ فى وعى الأمة.. التعليم يظل -فى نظرى- السبيل الأنجع لاستعادة هوية وطنية جامعة.. صلدة وغير قابلة للكسر أو الاختراق.. تتأسس على مبدأ المواطنة.. وتنطلق من مرجعية الولاء للأوطان.. وتستلهم التاريخ الوطنى فى عصوره المختلفة والثقافة الإسلامية الرحبة فى نسيج متضافر يسمح بتشكيل شخصية قومية واعية بذاتها، معتزة بثقافتها وهويتها.

والتعليم، ثالثاً، هو البوابة الذهبية لترسيخ مبدأ التسامح فى المجتمع.. وهو مبدأ يتعرض للتآكل والتراجع فى الكثيرمن البلدان العربية.. حيث صارت الصراعات تتخذ صبغة مذهبية مقيتة.. وتتفشى أمراض ثقافية عضال كرفض الآخر وكراهيته.. إن نشر التسامح، وتربية النشء على مبادئه، هو ما يفرز جيلاً جديداً، منفتحاً على الثقافة العالمية.. وقادراًعلى التفاعل معها-أخذاً وعطاءاً- من موقع الثقة والندية من دون خوف أو وجل.. وبغير رفض أو كراهية.

لكل هذه الأسباب، أولت الأمانة العامة اهتماماً خاصاً بقضايا التعليم، وتبنت عدداً من المبادرات فى هذا الخصوص.. ومن بينها مثلاً المبادرة التى أطلقتها للارتقاء بالتعليم الفنى والمهنى، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى بيروت يناير/2019.. حيث سيتم وضع خطة تطوير شامل لمنظومة التعليم الفنى والمهنى تتواكب مع احتياجات سوق العمل العربى والعالمى بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واليونسكو.

كما اهتمت الأمانة العامة بالبحث العلمى.. حيث اعتمدت عام 2017 الاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار بالتعاون مع شركائنا أعضاء لجنة التنسيق العليا للاستراتيجية (وهم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اتحاد مجالس البحث العلمى، اتحاد الجامعات العربية).

إن دراسة أحوال التعليم فى الوطن العربى ووسائل تطويره وتحديثه لملاحقة التطورات والتغيرات المتسارعة تعد إحدى أولوياتنا الأساسية.. فالعملية التعليمية منظومة تتألف من حلقات مرتبطة يؤثر بعضها فى بعض.. تشمل المُعلموأساليب التدريس وأهداف التعليم ومحتواه، ونظم التقويم والتجهيزات الأساسية لكل ذلك.. ويجب النظر لتلك العواملجميعاً جنباً إلى جنب ... وتنفيذاً لهذه الرؤية فقد اعتمد القادة العرب خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى، والتى أقرت فى قمة دمشق / مارس 2008.

كما أصدرت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 بالكويت قراراً فى هذا الخصوص ... وكانت خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى سباقة فى تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

السيدات والسادة،

لا ننسى أيضاً أوضاع الأطفال العرب من اللاجئين والنازحين .. وتولى الأمانة العامة أهمية خاصة للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.. وتسعى لإطلاق مبادرات تتبنى حقهم فى التعليم.. بهدف الحصول على عمل لائق وحياة كريمة.. وذلك عبر العمل على توفير منح دراسية للطلاب فى المراحل الجامعية بالتعاون مع الشركاء خلال عام 2013.. كما تم التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم تسهم فى تمكين اللاجئين والنازحين من الحصول على الحد الأدنى الضرورى من التعليم ليكونوا أفراداً قادرين على العيش والمشاركة البناءة فى المجتمع .. عبر توفير عدد من المنح الدراسية والفرص التعليمية لهم.

وختاماً..

فإننى إذ أتمنى لأعمال مؤتمرنا هذا النجاح والتوفيق.. فأؤكد على أن الأمانة العامة تضع كافة إمكانياتها وقدراتها ومنظماتها المتخصصة فى دعم جهود الحكومات العربية لتحقيق نقلة نوعية فى مجالات التعليم والبحث العلمى.. ونتطلع إلى يوم قريب نشهد فيه مستويات التعليم فى بلادنا وقد صارت قادرة على المنافسة والإسهام فى صناعة مستقبل جديد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.