الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ التضامن والعمل المشترك لمواجهة كورونا

وقال صالح، فى كلمة العراق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 75 وأوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه يجب تعاون الجميع فى الدول المتقدمة لتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة لمواجهة الوباء".

وشدد على أهمية التخطيط المبكر لضمان العدالة فى توزيع اللقاح حين يتاح، داعيا الدول المتقدمة إلى مساعدة الدول النامية فى مواجهة الوباء.

وبين صالح، أن العراق واجه قبل وبعد ظهور كورونا وباء لا يقل فتكاً على العالم وهو الإرهاب والفساد، داعيا المجتمع الدولى إلى المساعدة فى الكشف عن الأموال المهربة والفاسدين.

وأضاف، أن هؤلاء الفاسدين يقومون بتهريب الأموال لتمويل الجماعات الخارجة عن القانون والمتطرفة.