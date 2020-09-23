منحة من الاتحاد الأوروبى للأونروا لمساعدتها فى مواجهة كورونا

وأضافت الوكالة فى بيان بحسب رويترز، أن هذا المبلغ جزء من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو تغطى دعم اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن ولبنان.
وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم الآثار التى أحدثتها أزمة كوفيد-19 على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حاليا فى الأردن ولبنان، وكذلك المجتمعات المضيفة، واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فى لبنان والأردن.
وأضافت، : أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطينى من سوريا فروا إلى لبنان بسبب النزاع المستمر فى سوريا.
وقالت، إن مساهمة الاتحاد الأوروبى تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان، بما فى ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف البيان : كما ستمكن هذه المساهمة الأونروا من تقديم مساعدات نقدية طارئة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا التى تعيش فى لبنان والمساعدة فى التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كوفيد-19.
وجاء فى البيان الصادر بالعربية، أصبح الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه أكبر مزود متعدد الأطراف للمساعدات الدولية للاجئى فلسطين، ويمثل أكثر من نصف الميزانية الإجمالية للأونروا منذ عام 2019، وهو شريك إستراتيجى ملتزم بدعم الأونروا فى غياب حل عادل ودائم لمحنة لاجئى فلسطين.
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