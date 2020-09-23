أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 628 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصبح العدد الإجمالى 95339 إصابة.



أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 628 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصبح العدد الإجمالى 95339 إصابة. وأكدت وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 875 وفاة و86482 حالة شفاء منذ بدء الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عُمان : 628 إصابة جديدة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.