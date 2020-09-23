وقالت وزارة الصحة السعودية، فى بيان على موقعها الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن 561 إصابة جديدة سجلت بكورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى 331359 إصابة، وبلغ عدد المتعافين 313786 حالة مع تماثل 1102 حالة جديدة للشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : 27 وفاة و561 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.