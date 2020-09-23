فلسطين : 3 وفيات و 503 إصابات جديدة بكورونا

وأوضحت الوزيرة الكيلة، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الوفيات الجديدة تعود لمواطنين اثنين من رام الله، وآخر من الخليل.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالى بلغ 47117 إصابة، و317 وفاة، وهناك 44 مريضاً يتلقون العلاج فى غرف العناية المكثفة.