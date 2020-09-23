وأوضحت الوزيرة الكيلة، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الوفيات الجديدة تعود لمواطنين اثنين من رام الله، وآخر من الخليل.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالى بلغ 47117 إصابة، و317 وفاة، وهناك 44 مريضاً يتلقون العلاج فى غرف العناية المكثفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين : 3 وفيات و 503 إصابات جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.