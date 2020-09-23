سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطنى

وأقيم الحفل بمقر السفارة بالقاهرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، حيث ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلى كلمة بهذه المناسبة.
وتبادل سفير المملكة فى مصر، مع زملائه منسوبى السفارة والملاحق ومديرى المكاتب السعودية ورؤساء الأقسام التهانى بهذه المناسبة الغالية على الجميع، موضحا أن عدم إقامة الاحتفالية السنوية للسفارة باليوم الوطنى جاء بسبب جائحة كورونا، إلا أنّ السفارة فى الوقت نفسه حرصت على الاحتفال بهذه المناسبة بين منسوبيها فى ظل الاجراءات الاحترازية المتَّبعة .
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