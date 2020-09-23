عاجل .. الجيش الوطنى الليبى يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش فى شمال إفريقيا

وأعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش فى شمال أفريقيا فى عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش فى حى عبدالكافى بمدينة سبها.

وقال المسمارى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إلحاقا لمؤتمرنا الصحفى الاستثنائى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضى والذى أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيرى فى حى عبدالكافى بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهم".

وأوضح أن من بين القتلى زعيم التنظيم فى ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبى، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشى آخر فى منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقى ويكنى كذلك أبو عبدالله العراقى وهو زعيم تنظيم داعش فى شمال أفريقيا".

وتابع: "أبو معاذ العراقى دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيرى عبدالعزيز الأنبارى بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا.

وكلف الأنبارى حينها أميرا للتنظيم فى ليبيا وأبو عبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادى".

وذكر المسمارى : "بعد مقتل الأنبارى من قبل الجيش الليبى فى أحداث درنة عام 2015 تم تكليف أبوعبدالله العراقى زعيما للتنظيم فى شمال أفريقيا".

وأشارت مصادر تحقيق الجيش الليبى إلى أنهم تحصلوا على اسمه الحقيقى وهو عبدالله الربعى وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التى كانت معه فى الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة.