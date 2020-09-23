لبنان يسجل 13 وفاة و940 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 13 وفاة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت الوزارة فى بيان، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية، أن نتائج الفحوصات أثبتت تسجيل 940 إصابة جديدة بالفيروس.

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