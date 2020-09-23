سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، وفاة واحدة و1083 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، وفاة واحدة و1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت الوزارة فى بيان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، ارتفاع الإجمالى إلى 406 وفيات و87530 إصابة، مشيرة إلى شفاء 970 حالة جديدة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 76995 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات : وفاة و1083 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.