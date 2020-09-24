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الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لملاحقة مسلحى داعش

أخبار عربية بسنت فاروق 2020-09-24 09:32 تبليغ
الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لملاحقة مسلحى داعش
الجيش العراقى يطلق عملية عسكرية لملاحقة مسلحى داعش

وقالت الخلية، فى بيان، "إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمالى بغداد".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتى وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها.

 

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