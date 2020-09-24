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عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية

أخبار عربية بسنت فاروق 2020-09-24 11:06 تبليغ
عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية
عمان تعلن موعد استئناف الرحلات الجوية الدولية

وكانت عمان قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 628 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصبح العدد الإجمالى 95339 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 875 وفاة و86482 حالة شفاء منذ بدء الجائحة.

 

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