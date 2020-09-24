وزير الخارجية الأردنى: حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

وقال الصفدى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع رباعى مع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبى، "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف الصفدى، أن "حل الدولتين أساس تحقيق السلام وإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل".
وبدأت، اليوم الخميس، فى العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبى.
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