تظاهرات فى زليتن الليبية احتجاجا على المستوى المعيشى وانقطاع الكهرباء

وأفاد شهود عيان، بأن المحتجين الغاضبين أضرموا النار فى إطارات سيارات وأغلقوا الطريق بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم الخميس، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم.
جدير بالذكر أن ليبيا تعانى من انقطاعات مستمرة فى التيار الكهربائى وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء، بسبب تدنٍّ الخدمات، وحدوث عجز كبير فى تغطية أحمال الشبكة العامة، حيث وصل هذا العجز إلى ما يزيد على الـ60% من إجمالى الأحمال، إضافة إلى وصول ساعات الإطفاء على أغلب مناطق البلاد إلى ما يزيد على 16 ساعة متواصلة.
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