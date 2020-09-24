العراق يقرر إلغاء حظر التجول المفروض بسبب كورونا

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 5055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهى الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية فى البلاد.

وسجلت الوزارة بحسب الإحصائية اليومية، 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت خلال المدة ذاتها 3231 حالة شفاء.

ومنذ ظهور الفيروس فى العراق، ارتفع العدد الكلى للإصابات إلى 332635 إصابة، شُفيت منها 58893 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8754 حالة.