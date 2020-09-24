الكويت تلغي موسم التخييم وتوصي بعدم فتح مقار انتخابية لمرشحي مجلس الأمة

أعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، إلغاء موسم التخييم الربيعي لهذا العام؛ بسبب الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس ”كورونا“، الذي تجاوزت إصاباته في الكويت مئة ألف إصابة.

وقال نائب رئيس اللجنة مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوخي لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن اللجنة أصدرت قرارا بإلغاء موسم التخييم لهذا العام بشكل نهائي، على أن يتم مراجعة القرار في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفقا لتطورات الوضع الصحي“.

ويعتبر موسم التخييم في الكويت، والذي يستمر لمدة أربعة أشهر، عادة اجتماعية دأب عليها الكويتيون منذ عشرات السنين، مع قدوم موسم الشتاء؛ طلبا للراحة والهدوء، ويبدأ عادة منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وأضاف المنفوخي، أنه ”تم إصدار توصية بإلغاء إقامة المقرات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة الكويتي لهذا الموسم، لذات السبب، على أن يتم البت بالقرار رسميا بعد صدور مرسوم دعوة للانتخابات“.

ويقوم مرشحو مجلس الأمة عند كل موسم انتخابي بإقامة مقرات انتخابية منذ تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات؛ بغية إجراء ندوات انتخابية والدعوة إليها، وهو إجراء من المرجح إلغاؤه في هذا الموسم الانتخابي، المقرر إقامته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.