بسبب كورونا .. الخطوط الجوية العراقية توقف جميع رحلاتها مع إيران

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 175 وفاة جديدة و3521 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لارى، إن إجمالى الإصابات وصل إلى 436319 حالة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 25015 حالة، فى أعلى حصيلة فى منطقة الشرق الأوسط.

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