فلسطين تسجل 713 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الخميس/ - : "إنه تم أيضًا تسجيل 5 حالات وفاة متأثرة من تداعيات الفيروس، وتسجيل 920 حالة شفاء جديدة".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 73.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.