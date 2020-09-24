4471 حالة.. رقم قياسى جديد لإصابات كورونا فى العراق

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق، كانت قد قررت إلغاء حظر التجول الشامل الذى طبق فى إطار مكافحة تفشى فيروس كورونا.

ومنذ ظهور الفيروس فى العراق، ارتفع العدد الكلى للإصابات إلى 332635 إصابة، شُفيت منها 58893 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8754 حالة.