جدير بالذكر أنه لم يجر الفلسطينيون أى انتخابات عامة منذ عام 2006، وبدء الانقسام الداخلى بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.
وترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مطلع الشهر الجارى اجتماعا هو الأول منذ سنوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على إثر إعلان دولة الإمارات والبحرين اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات فى غضون 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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