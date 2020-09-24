الأردن يصدر قرارات تخص العمالة الوافدة المقيدة 

قرر وزير العمل الأردني نضال البطاينة السماح للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة ممن غادروا قبل 18 من مارس الماضي، دخول المملكة في حال سريان مفعول تصاريح عملهم وإقاماتهم.

وسمح قرار الوزير للعمال المصريين الحاصلين على إجازة "خروج وعودة" وهم خارج البلاد، دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول.

وشمل القرار أيضا، السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل 18 مارس الماضي، وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.