عقيلة صالح : عندما تأتى إلى ليبيا سلطة جديدة ستراجع الاتفاقيات مع الأتراك

أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه عندما تأتى لليبيا سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التى أبرمت معهم.





وأضاف صالح حسبما أفادت "بوابة أفريقيا الأخبارية" أن الميليشيات المسلحة تشترى أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا، لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة، موضحا أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وسيجرى طرد المرتزقة. وأشار أن الجيش الليبى جاهز للدفاع عن ليبيا، وأن كل إقليم ليبى سيقوم بتسمية ممثله فى المجلس الرئاسى وشدد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة من إقليم واحد، مبينا أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولى بذلك. وأوضح عقيلة أنه وقائد الجيش خليفة حفتر متفقان على المضى قدماً فى مسار واحد لحل الأزمة الليبية وأن لقائهما برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسى وتوحيد مؤسسات ليبيا، وأضاف أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

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