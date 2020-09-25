وزير الصحة السودانى يكرم البعثة الطبية المصرية ويشيد بجهودها

وسلم الوزير السودانى أعضاء البعثة المصرية شهادات شكر وتقدير على المشاركة ضمن الطاقم الطبى المصرى؛ لدرء آثار السيول والفيضانات فى السودان.

وأكد أن أعضاء البعثة بذلوا جهودا مقدرة فى تلك المرحلة، وكان عملهم محل تقدير فى كل المناطق التى عملوا فيها.

من جانبه، أعرب رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان عن شكره لدولة السودان على حسن الاستقبال والضيافة، منوها بالترحيب الذى لقيته البعثة من سكان المناطق التى عملوا فيها على مدى الأيام الماضية.

وأكد سليمان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد وجها البعثة ببذل أقصى جهد؛ لمساعدة الأخوة فى السودان فى مواجهة آثار السيول والفيضانات.

وانتشرت البعثة الطبية المصرية فى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وقُسمت إلى عدة فرق، انتشرت فى مناطق فى شرق النيل فى الخرطوم، بعد أن أنهت عملها فى مراكز طبية ومعسكرات إيواء فى شمال وجنوب الخرطوم.

وتضم البعثة أطباء متخصصين فى طب الأطفال والباطنة والرمد إضافة إلى مسعفين وخبراء فى مكافحة ناقلات الأوبئة.