عاجل : الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

وقال الديوان الملكى السعودى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن فهد بن منصور بن جلوى آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ فى مدينة الرياض".