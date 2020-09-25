عاجل : الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

وقال الديوان الملكى السعودى، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن فهد بن منصور بن جلوى آل سعود".
وأضاف البيان: "وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ فى مدينة الرياض".
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