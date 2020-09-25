قرقاش فى اتصال هاتفى مع بيدرسون : الحل السياسى الخيار الوحيد للأزمة السورية

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، موقف بلاده الثابت والداعم لاستتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى مع غير بيدرسون، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد على ضرورة "تفعيل الدور العربى فى هذه المرحلة الحرجة وبما يحفظ وحدة الأراضى السورية ومنع التدخلات الإقليمية فى الشأن السورى". واتفق قرقاش مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة جهود الحل السياسى باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية، مؤكدا على دعم الإمارات جهود المبعوث الدولى.

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