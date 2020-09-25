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عاجل.. قتيل وجرحى فى اشتباكات بين ميليشيات الوفاق شرق طرابلس

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عاجل.. قتيل وجرحى فى اشتباكات بين ميليشيات الوفاق شرق طرابلس

عاجل.. قتيل وجرحى فى اشتباكات بين ميليشيات الوفاق شرق طرابلس

وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت، اليوم الجمعة، عن وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق فى تاجوراء شرقى العاصمة طرابلس.

وكان محتجون أضرموا النار فى العديد من المناطق بالعاصمة الليبية طرابلس ومدينتى زليتن والخمس، غربى البلاد، فى وقت متأخر من الخميس، اعتراضًا على تردى الخدمات بالمنطقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائى.

وأكدت مصادر وشهود عيان ليبيون إشعال المتظاهرين النيران فى الإطارات وإقفال الطريق فى وسط مدينتى زليتن والخمس، إضافة إلى إغلاق طريق الشط وقرب مطعم بونجورنو بالقرب من مطار معيتيقة، احتجاجًا على تردى الوضع المعيشى وانقطاع الكهرباء.

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