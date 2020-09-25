فلسطين تسجل 5 وفيات و452 إصابة كورونا جديدة

ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره فى مارس الماضى بلغ 48282 إصابة مؤكدة‬‬‬‬‬‬.

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