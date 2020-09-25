عاجل.. الوفاق تعلن حل ميليشيات الضمان وأسود تاجوراء فى ليبيا

أعلنت حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس، منذ قليل، حل كتيبتى الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لها، وذلك بعد اشتباكات دامية بين الميليشيات المذكورة فجر اليوم الجمعة، بمنطقة تاجوراء قرب العاصمة، حسبما نقل نبأ عاجل على "العربية".





ووفقًا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"، أكدت مصادر ليبية أن الاشتباكات التى اندلعت فى تاجوراء كانت بين كتيبة "الضمان" وكتيبة "أسود تاجوراء"، وأسفرت عن مقتل اثنين حتى الآن وإصابة عدد كبير من الجرحى. كما أوضح موقع "218" الإخبارى الليبى، أن المواجهات المسلحة اندلعت إثر مقتل عنصر من كتيبة الضمان، برصاص كتيبة أسود تاجوراء، قرب مستشفى الجلدية فى مدينة تاجوراء. وردت كتيبة الضمان باستهداف اثنين من قادة كتيبة أسود تاجوراء بوابل من الرصاص، وقتلتهما. وتم إغلاق طريق بير أسطى ميلاد، وطريق البيفى بسبب الاشتباكات، وارتفعت حدة المواجهات بين الطرفين بكافة الأسلحة داخل شوارع المنطقة، وفى الأحياء السكنية.

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