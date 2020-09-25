فوكس نيوز الأمريكية: قطر تعتقل الشيخ طلال آل ثانى لدوافع سياسية

وذكرت "فوكس نيوز" أن أسماء أريان، زوجة الشيخ القطرى طلال آل ثانى، وجهت نداءًا للأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن زوجها.

وقال المحامى الأمريكى للشيخ طلال، مارك سوموس، إن موكله معتقل لدوافع سياسية، وليس بسبب مخالفات مالية كما تدعى السلطات الحاكمة فى الدوحة، مشددًا على أن اعتقال قطر للشيخ طلال آل ثانى يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية، وناشد الأمم المتحدة بالضغط على الدوحة للإفراج عن الشيخ طلال آل ثانى المعتقل فى سجونها.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن القضاء القطرى غير مستقل، وأمير الدوحة يفرض سيطرته عليه، بحسب تصنيفات المنظمات الدولية.

وكانت أسماء أريان ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين الماضى، للضغط على السلطات القطرية، من أجل إطلاق سراح زوجها الشيخ طلال آل ثانى المعتقل بسجون الحمدين، بعد تدهور صحته.

وبالإضافة إلى قضايا انتهاكات حقوق العمال والاستغلال القسرى للعمال الأجانب، تبقى قضية الشيخ طلال هى إحدى عورات حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، الذى يسعى جاهدا لإظهار بلاده كدولة حديثة لا تدعم الإرهاب، تزامنًا مع استعدادته لاستضافة كأس العالم 2022.