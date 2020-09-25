السعودية تدين انتهاكات ميليشيات الحوثى المستمرة بحق المدنيين بالمملكة

السعودية تدين انتهاكات ميليشيات الحوثى المستمرة بحق المدنيين بالمملكة

صور .. أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

صور .. أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

قبل بداية العام الدراسى.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى

قبل بداية العام الدراسى.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى

إنفوجراف : استعدادا للدراسة.. اعرف مميزات محفظة المترو «الكارت الذكى»

إنفوجراف : استعدادا للدراسة.. اعرف مميزات محفظة المترو «الكارت الذكى»

برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه .. ملتقى توظيفى بالجيزة اليوم وغدا

برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه .. ملتقى توظيفى بالجيزة اليوم وغدا

محافظ بورسعيد : الراحل محمود ياسين أثرى الفن والثقافة بأعماله الخالدة

محافظ بورسعيد : الراحل محمود ياسين أثرى الفن والثقافة بأعماله الخالدة

وزيرة الهجرة: مؤسسة هوم ستدعم أهل مصر بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج

وزيرة الهجرة: مؤسسة هوم ستدعم أهل مصر بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج

القومى للحوكمة يعقد اللقاء الخامس للمرأة الإفريقية فى مواجهة آثار كورونا

القومى للحوكمة يعقد اللقاء الخامس للمرأة الإفريقية فى مواجهة آثار كورونا

صور .. كامل الوزير يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل

صور .. كامل الوزير يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل

إصابة زوجة وزير العمل الأمريكى بفيروس كورونا

إصابة زوجة وزير العمل الأمريكى بفيروس كورونا

الرئيسية الارشيف أخبار عربية

لتفادى كارثة فى البحر الأحمر.. البرلمان العربى يوجه بضرورة صيانة خزان صافر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لتفادى كارثة فى البحر الأحمر.. البرلمان العربى يوجه بضرورة صيانة خزان صافر

لتفادى كارثة فى البحر الأحمر.. البرلمان العربى يوجه بضرورة صيانة خزان صافر

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، نداءً إلى المجتمع الدولى، محذرا من الوضع شديد الخطورة الذى وصل إليه خزان النفط العائم "صافر"، قُبالة ميناء رأس عيسى فى مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذى لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.

وحمل رئيس البرلمان العربى ميليشيا الحوثى الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممى من إجراء عمليات الصيانة للخزان منذ عدة أشهر، مع توافر الموارد المالية اللازمة لصيانته.

وشدد على ضرورة التحرك الدولى الفورى والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفنى من القيام بعملية صيانة الخزان، أو تفريغه، الأمر الذى أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادى هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.

ووجه رئيس البرلمان العربى رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبى ورؤساء البرلمانات، ووزراء الخارجية فى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة، لإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالسماح فورا بوصول الفريق الفنى الأممى، لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

ويواجه خزان صافر خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذى سيؤدى إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020.

وشُوهدت خلال الأيام القليلة الماضية بُقعة نفطية على مسافة خمسين كيلومترا إلى الغرب من الخزان، الأمر الذى يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويُشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية فى الدول المُطلة على البحر الأحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتفادى كارثة فى البحر الأحمر.. البرلمان العربى يوجه بضرورة صيانة خزان صافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إخترنا لك

بدء المحادثات بين لبنان وإسرائيل بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها

أخبار ذات صلة

0 تعليق