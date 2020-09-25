لتفادى كارثة فى البحر الأحمر.. البرلمان العربى يوجه بضرورة صيانة خزان صافر

وحمل رئيس البرلمان العربى ميليشيا الحوثى الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممى من إجراء عمليات الصيانة للخزان منذ عدة أشهر، مع توافر الموارد المالية اللازمة لصيانته.
وشدد على ضرورة التحرك الدولى الفورى والعاجل لتمكين فريق الأمم المتحدة الفنى من القيام بعملية صيانة الخزان، أو تفريغه، الأمر الذى أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادى هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.
ووجه رئيس البرلمان العربى رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبى ورؤساء البرلمانات، ووزراء الخارجية فى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة، لإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالسماح فورا بوصول الفريق الفنى الأممى، لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.
ويواجه خزان صافر خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، الأمر الذى سيؤدى إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020.
وشُوهدت خلال الأيام القليلة الماضية بُقعة نفطية على مسافة خمسين كيلومترا إلى الغرب من الخزان، الأمر الذى يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويُشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية فى الدول المُطلة على البحر الأحمر.
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