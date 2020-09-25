إصابة 7 فلسطينيين فى مسيرة كفر قدوم وعشرات حالات الاختناق

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا- بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة باستخدام الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بالرصاص "المطاطي" بينهم الصحفى نضال اشتية، والعشرات بحالات اختناق، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومى بمدينة قلقيلى.
وندد المشاركون فى المسيرة الشعارات المناهضة للاحتلال والاستيطان.
يذكر أن الأهالى اكتشفوا فجر اليوم كاميرا مراقبة زرعها الاحتلال على جدران أحد المنازل المقابلة لمسجد عمر بن الخطاب، الذى تنطلق منه المسيرة السلمية.
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