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القوات التركية تعتدى بالقذائف على منازل الأهالى فى مدينة عفرين بسوريا

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القوات التركية تعتدى بالقذائف على منازل الأهالى فى مدينة عفرين بسوريا

القوات التركية تعتدى بالقذائف على منازل الأهالى فى مدينة عفرين بسوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة أن الاعتداءات تسببت فى وقوع دمار فى عدد من المنازل والمحاصيل الزراعية دون وقوع إصابات بين المدنيين، مضيفة أن القوات التركية اقتحمت عدداً من المنازل فى القرى التى تحتلها بريف الحسكة واختطفت عدداً من المدنيين وسرقت ممتلكاتهم.

وأوضحت أن مجموعات إرهابية مدعومة بآليات للاحتلال التركى هاجمت قرى الأسدية والأسدية الشرقية والسفح وتل خنزير ودهماء بريف رأس العين وشنت حملات دهم واختطاف بحق الأهالى.

وتنتشر فى منطقة عفرين مجموعات إرهابية تعتدى على الأهالى وتنهب ممتلكاتهم فى محاولة منها؛ للضغط عليهم لترك قراهم وممتلكاتهم لإحداث تغيير ديمجرافى وإسكان مجموعات إرهابية مع عائلاتهم فى المنطقة.

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