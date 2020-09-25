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أبو ظبى تعفى رجال الدين من رسوم فحص كورونا

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أبو ظبى تعفى رجال الدين من رسوم فحص كورونا

أبو ظبى تعفى رجال الدين من رسوم فحص كورونا

أعلنت دائرة تنمية المجتمع فى إمارة أبوظبى، اليوم الجمعة، عن إعفاء رجال الدين، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس المستجد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وتأتى الخطوة دعما لدور العبادة وتمكينها من تطبيق الإجراءات الاحترازية ولضمان سلامة المصلين وجميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة، على أن "إعفاء هذه الفئة من المجتمع يأتى مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين وفق اشتراطات محددة، منها ألا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30 % فى الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجيا، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس".

وأطلقت الدائرة فى وقت سابق، دليل إجراءات العودة التدريجية، والذى يتضمن شرحا مفصلا لكافة الإجراءات الواجب أن يتم إتباعها تجاه المصلين والعاملين من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامتهم.

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