الكاظمى: لا مكان لتحالف الفساد والسلاح فى العراق

رحب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بدعوة الزعيم الشيعى مقتدى الصدر لتشكيل لجنة أمنية للتحقيق فى قضية استهداف البعثات الدبلوماسية فى العراق، مشددًا على أنه لا مكان لتحالف الفساد والسلاح فى العراق.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال الكاظمى: "ندعم المقترحات التى قدمها السيد مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق فى الخروقات التى تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية". وأضاف: "نؤكد أن القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له فى العراق". وكان مقتدى الصدر دعا فى وقت سابق، اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى الخروقات الأمنية التى تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقار الرسمية للدولة، وبما يضر بسمعة العراق. ويشهد العراق بشكل شبه يومى هجمات بصواريخ الكاتيوشا تشنها الجماعات والميليشيات المسلحة لاستهداف المنطقة الخضراء التى تضم مبان ومقار الحكومة العراقية، ومبانى عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى العراق، وأبرزها السفارة الأمريكية، فضلاً عن استهداف الثكنات العسكرية التى توجد فيها قوات التحالف الدولى لتدريب القوات العسكرية العراقية.

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