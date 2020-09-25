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إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1873 دولار

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إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1873 دولار

إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1873 دولار

دوت الخليج -
إرتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 1873 دولار
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعودة الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجدداً، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس/آب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار انخفضت نحو 4% هذا الأسبوع بعد تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

كماه زادت اسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1879.20 دولار.

ويأتي ذلك مع هبوط مؤشر الدولار عن ذروة شهرين رغم اتجاهه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل/نيسان، مرتفعا 1.5%، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد على 20% منذ بداية العام الجاري بعدما قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 856.93 دولار. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس/آذار، فيما ربح البلاديوم 0.4% إلى 2235.55 دولار للأوقية.

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