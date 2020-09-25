لبنان يسجل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة -فى بيان اليوم الجمعة- إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 333 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13793 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.