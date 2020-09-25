فيديو .. رئيس الوزراء الكويتى : ندعو إلى حل سياسى شامل للأزمة الليبية

وتناول رئيس الوزراء الكويتى، فى كلمته، مساء اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف رئيس الوزراء الكويتى "نؤيد دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمى من أجل توحيد الجهود لدحر وباء كورونا.. ولا بد من تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا وتوفيره للجميع.. وباء كورونا كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والبيئية لمواجهته".