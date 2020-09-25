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الأمم المتحدة : الاشتباكات بين الميليشيات فى طرابلس تضر بحياة المدنيين

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الأمم المتحدة : الاشتباكات بين الميليشيات فى طرابلس تضر بحياة المدنيين

الأمم المتحدة : الاشتباكات بين الميليشيات فى طرابلس تضر بحياة المدنيين

قالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات التى شهدها حى سكنى فى طرابلس عرضت حياة المدنيين للخطر فى العاصمة الليبية، داعية الميليشيات المتقاتلة إلى وقف القتال فورا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، فى تغريدتين على "تويتر"، الجمعة، إنها "تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين فى الحى السكنى تاجوراء فى طرابلس، مما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر".

ودعت البعثة إلى "الوقف الفورى للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولى الإنسانى".

وتابعت: "هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن فى ليبيا".

وفى وقت سابق، كشفت مصادر صحفية أن اثنين من ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، اشتبكت فيما بينها فى تاجوراء، فجر الجمعة، مستخدمة أسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات.

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